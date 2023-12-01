Общество 01 декабря 2023, 07:02 Российские финны потребовали открыть хотя бы один погранпункт Iltalehti: живущие в России финны не могут ездить на родину из-за закрытия КПП IMAGO/Jussi Nukari/globallookpress

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Решение Финляндии закрыть все пункты пропуска на российской границе сказались на ее собственных гражданах. Живущие в России финны пожаловались Iltalehti на невозможность ездить на родину.

Совладелец транспортной компании в Котке, уроженец Аландских островов Ян Хави семь лет назад переехал в Санкт-Петербург. Его шокировало решение правительства закрыть все пункты пропуска на восточной границе. Он обвинил финские власти в нежелании позаботиться о собственных гражданах.

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«В решении были полностью забыты финны, проживающие в России. <…> Мы просто задаемся вопросом, почему нас за это наказывают. <…> Почему ни одна пограничная станция не может быть открыта для граждан Финляндии?» — сказал он.

С понедельника по пятницу мужчина ездил на родину, где работает его фирма. От Санкт-Петербурга до Котки более 200 километров, и Яна Хави устраивал такой маршрут. Но после закрытия КПП придется пробираться не напрямую, а через Эстонию. Последняя не пускает авто с российскими номерами, поэтому единственный вариант — с пересадками. Сначала предприниматель должен приехать на автобусе в Таллинн, оттуда на пароме в Хельсинки, а потом на автобусе до Котки.

Мужчина подал жалобу омбудсмену. Он заявил, что даже во время пандемии коронавируса гражданам Финляндии разрешали проезжать через границу, а теперь ее закрыли. Ян Хави рассказал, что его знакомые из Светогорска потеряли работу в Иматре из-за закрытия границ.

Контрольно-пропускные пункты закрыли до 13 декабря, объяснив наплывом беженцев из третьих стран. Финляндия расторгла договор с Россией о приграничном сотрудничестве.