Российские фильмы запретили показывать в IМАХ

Компания IМАХ после ухода с российского рынка запретила кинотеатрам использовать их формат для показа отечественных фильмов. Об этом РБК рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Оборудование для демонстрации в формате IМАХ принадлежит российским кинопрокатчикам, но на показ фильма в этом качестве требуется разрешение канадской компании.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — „Движение вверх“, „Сталинград“ — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», — заявил Васясин.

Он предположил, что IМАХ вернется при первой же возможности, однако отечественные прокатчики намерены пересмотреть условия, чтобы исключить повторения ситуации. При ином исходе канадскую компанию ждут суды, подчеркнул Васясин.

«Во-первых, будем подавать судебные иски; во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», — заключил гендиректор.