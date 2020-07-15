Российские фармацевты предупредили о возможном дефиците лекарств из-за маркировки

Несколько крупных фармацевтический объединений подписали обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину. Среди них Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM), Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), ассоциации «Росмедпром», «Инфарма», национальная ассоциация АПФ и Всероссийский союз общественных объединений пациентов.

В документе объединения поясняют, что правительство приняло решение об обязательной маркировке, в котором «неоправданно громоздкий, технически сложно реализуемый, коррупционноемкий и забюрократизированный „разрешительный“ порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации».

Обязательная маркировка препаратов уже началась 1 июля 2020 года. Фармацевты провели предварительную оценку и пришли к выводу, что маркировка каждой серии препарата затянется на несколько месяцев. Кроме того, сейчас фактически запрещен ввод продукции, произведенной для России до 1 июля 2020 года и без маркировки. Из-за пандемии многие производители не подготовили «буферные запасы» препаратов.

В ассоциациях беспокоятся, что система маркировки не позволит поставлять лекарства в Россию без перебоев. Поэтому фармацевты просят кабмин ускорить и упростить ввоз и ввод в оборот препаратов, произведенных до 1 октября 2020 года.