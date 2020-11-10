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    10 ноября 2020, 15:53

    Российские дворники рассказали о плюсах своей работы

    Полина Петрова

    Российские дворники Татьяна Золотухина и Евгений Заливчий рассказали о плюсах своей работы. Несмотря на невысокую зарплату, во время уборки можно размяться и подышать свежим воздухом, информирует канал ОТР.
    Российские дворники рассказали о плюсах своей работы

    Татьяна из Бийска, который находится в Алтайском крае, приступает к работе рано утром. Она подметает тротуары и собирает опавшую листву. Женщина призналась, что убирать снег не так легко.

    «Во всяком случае сидеть дома одной, в четырех стенах — это не для меня. Не приемлемо. А это очень даже хорошо. И пообщался, и на свежем воздухе», — отметила она.

    Житель Сочи Евгений работает даже сверх обязанностей. Он сделал свой дом образцово-показательным. С 2013 года председателя совета, дворника и коллектив дома награждают различными грамотами.

    «Во-первых, это зарядка, я уже без нее не могу. То, что касается денег, — мне достаточно. Я пенсионер, я получаю пенсию», — пояснил мужчина.

    Вместе с ним работает жена Татьяна. Она занимается озеленением и является главой совета дома.