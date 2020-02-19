Российские дизайнеры раскрыли главный критерий хорошего ремонта

Зачастую люди, которые делают в квартире ремонт, экономят на услугах интерьер-дизайнера. Член Объединения декораторов интерьеров России, основатель дизайн-бюро IT-DECOR Ирина Татарникова такой подход не одобряет.

«Вы видите дырку в зубе и считаете, что в эту дырку можно напихать чего угодно. То же самое происходит в интерьере — работа с дизайнером от работы самостоятельной отличается тем, что первый видит картинку в целом, а те, кто сам занимается ремонтом, рассматривают отдельные позиции: отдельно шторы, отдельно цвет стен и что-то еще. Когда все это соединяется, получается какая-то сплошная какофония», — заметила она.

По словам Татарниковой, дизайнеры помогут разобраться со стыковками, узлами, полами и стенами. Она уточнила, что найти профессионального специалиста нужно сразу.

«Прежде, чем бросаться в историю ремонта, нужно изучить вопрос. Обращаться за помощью нужно не по мере нарастания проблем, а попытаться изначально нарисовать всю желаемую картинку. И дело тут не только в цветах, а в целом — подходят ли материалы друг к другу, где что расположено», — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что сотрудничество с дизайнером поможет избавиться от лишних проблем и сэкономить средства.

«Исходя из моего опыта, поговорка о том, что „скупой платит дважды“, работает на 150%. В данном случае экономия — это та самая история. То, что вы заплатили дизайнеру, который сделал вам чертежи и продумал какие-то ходы… Ровно те же деньги, а то и в два раза больше, вы потратите, если будете делать ремонт самостоятельно», — добавила Татарникова.