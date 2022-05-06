Российские дизайнеры и строители обсудили будущее отрасли после санкций

Представители отраслей дизайна и строительства встретились на организованном «Ридусом» совместно с Archclub.pro круглом столе. Они обсудили, какие перспективы у отраслей в России после ухода иностранных компаний.

В числе проблем участники встречи отметили трудность в поиске новых партнеров, подорожание строительных материалов и недостаток комплектующих. Многие аналоги можно найти в Турции и Китае, но пока испытывается сложность с налаживанием поставок.

«Собственно, и с российскими производителями отделочных материалов, мебели, освещения ситуация примерно та же. Вроде бы производителей полно, интернет переполнен информацией, но нет однозначного доверия, страшновато», — отметила руководитель строительно-отделочной компании Interior line Ирина Митрофанова.

По словам архитектора Вадима Рохлина, из-за проблем, связанных с уходом иностранных компаний, логистическими сложностями и другими последствиями западных санкций, Россия может столкнуться с недостроями и обманутыми дольщиками.

С одной стороны, уход иностранных компаний высвобождает нишу для российских предпринимателей, однако не все смогут справиться с задачей.

«Но эти зарубежные бюро ставили очень высокую планку. И была очень хорошая конкуренция. Сейчас у меня есть подозрение, что эта планка, возможно, упадет, а значит, упадет и качество конечного продукта — внешнего вида здания, планировки и так далее», — сказал архитектор.