Российские дипломаты рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

Идеи совместного заявления президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена находятся в работе. Однако содержательная сторона подготовки саммита пока остается тайной. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе, пока преждевременно говорить о чем-либо конкретном», — передало его слова РИА «Новости».

При этом он добавил, что формат не согласован и многое еще все еще не в работе. Саммит Россия-США запланирован на 16 июня в Женеве. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что президент Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.

Американский журналист Джед Баббин во встрече двух президентов не увидел смысла, так как в отношениях США с Россией, по его мнению, уже давно есть стабильность и предсказуемость, а Джо Байден еще до саммита проиграл Владимиру Путину. Баббин также считает, что американский лидер поднимет вопрос экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.