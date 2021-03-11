Российские дипломаты пожаловались на США из-за трудностей с визами

Российские дипломаты пожаловались на власти США из-за затягивания выдачи виз. В подвешенном состоянии оказались как новые сотрудники, так и те, кому уже разрешено пребывание в стране. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

«Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег», — рассказал он в интервью РИА «Новости».

По словам генерального консула, сроки ожидания виз более года стали уже обычным делом. Более того, даже в таком случае результат не гарантирован. В итоге сотрудники вынуждены возвращаться в Россию без замен. Захаров отметил, что это очень негативно сказывается на возможностях эффективно исполнять поставленные задачи.

Генконсул добавил, что американская сторона затягивает выдачу виз новым сотрудникам и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам, которые уже находятся в США. Если российскому дипломату нужно будет по каким-либо причинам слетать в Россию, обратно вернуться в Америку он уже не сможет.

Захаров надеется, что принимающая сторона в скором времени пересмотрит свою позицию на этот счет.