Российские дипломаты не оценили идею фильма про отравление в Солсбери

Российские дипломаты негативно отреагировали на идею снять художественный фильм об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери. По их мнению, это не поможет расследованию и установлению истины.

В ответ на вопрос журналистов посольство России в Великобритании отметило, что комментировать фильм, который пока не вышел в свет, сложно. В то же время они выразили уверенность, что он не сможет заменить полноценное расследование произошедшего в Солсбери.

Телевизионную драму про отравление Скрипалей снимут в Британии Подробнее

«Вызывает сожаление, что британские журналисты, вместо того чтобы требовать от собственных властей ответов на многочисленные вопросы относительно произошедшего, предпочитают работать по Солсбери в художественных жанрах», — заметили в посольстве.

По мнению дипломатов, фильм закрепит в общественном сознании «не подкрепленные доказательствами политизированные версии британских властей».

Экклстоун: Путину некогда было заниматься отравлением Скрипалей Подробнее

Телевизионную драму про отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии снимет «Би-би-си». Фильм будет состоять из трех частей. Там, в частности, будет показана реакция местных жителей на то, что произошло в их городе.

4 марта 2018 года экс-сотрудник разведки России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления неизвестным химическим веществом. Британские власти обвинили в покушении Россию, заявив, что был применен яд «Новичок».