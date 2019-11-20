Российские дипломаты навестили экстрадированного из Израиля Буркова

К россиянину Алексею Буркову, которого обвиняют в киберпреступлениях, пришли в СИЗО сотрудники посольства РФ в США. Дипломаты постоянно контактируют с экстрадированным из Израиля мужчиной, его семей и адвокатом.

О посещении Буркова посольство рассказало на своей странице в Facebook. Сейчас россиянин находится в американском штате Вирджиния.

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«Посетили в СИЗО города Александрии экстрадированного из Израиля в США россиянина Алексея Буркова. Находимся в постоянном контакте с Алексеем, его родственниками и адвокатом», — уточнили в диппредставительстве.

Сотрудники посольства подчеркнули, что россиянину оказывают все необходимое консульско-правовое содействие и намерены «добиваться соблюдения его законных прав и интересов».

Алексей Бурков может сесть в тюрьму на 80 лет. В его деле указаны пять преступных эпизодов, имеющих отношение к хакерству. По версии обвинения, ущерб, нанесенный россиянином, превысил 20 миллиардов долларов. Мужчину задержали в Израиле в 2015 году и недавно экстрадировали в США.