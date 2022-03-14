Российские девелоперы выступили за наем мигрантов из Северной Кореи

Представители строительных компаний Приморского края выступили с идеей нанимать на работу рабочих из Северной Кореи в условиях массового отъезда сотрудников из ближнего зарубежья. Об инициативе в беседе с РИА «Новости» рассказала региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Мария Шемелина.

Она не исключила, что в ближайшее время строительные компании направят в правительство России предложение о снятии запрета на въезд в страну рабочих из Северной Кореи.

Шемелина пояснила, что подавляющее большинство рабочих на стройках — это представители стран ближнего зарубежья. В сложных экономических условиях продолжать работать они не хотят.

«Многие из них собираются уехать, потому что при нынешнем курсе доллара им получается невыгодно работать», — заявила бизнес-омбудсмен. Она отметила, что на освободившиеся места строительные компании могут пригласить мигрантов из КНДР.