Российские депутаты зачитали рэп с советами для школьников

Необычное поздравление с началом учебного года подготовили для школьников Улан-Удэ депутаты Городского совета. На странице муниципального парламента в Instagram появился клип, где народные избранники зачитали рэп с советами для всех, кто отправился на учебу.

Депутаты посоветовали школьникам хорошо учиться начиная с первого дня, чтобы потом сдать ЕГЭ, «не забывать про физкультуру и налегать на литературу». Кроме того, школьникам рекомендовали не курить сигареты и не пить алкоголь, а лучше добиваться наград на математической олимпиаде.

В подписи к ролику депутаты предложили школьникам подготовить свой ответ и принять участие в конкурсе «Школа — лучшая пора». Для этого нужно записать свой ролик об учебе в любом формате — от клипа до видеорепортажа.

Начальник отдела по информационной политике Городского совета депутатов Улан-Удэ Елена Чимбеева в беседе с «360» рассказала, что идея необычного поздравления школьников с началом учебного года пришла спонтанно, когда решали, как нестандартным образом поздравить ребят с 1 сентября.

«Писали текст мы все вместе, согласовали с депутатами. Они все с легкостью приняли, все выучили и станцевали», — поделилась она. Снимали и монтировали ролик сотрудники Городского совета.

«Мы через это видео объявили конкурс, батл для школьников. Условие мы поставили, что до 13 сентября мы от всех учащихся, даже от студентов, получаем ответ в любом жанре. Потом лучшие мы выберем и наградим», — рассказала Елена Чимбеева

Она уточнила, что работы на объявленный депутатами конкурс будут принимать до 13 сентября, а результаты конкурса подведут 18 числа. Какие именно призы ждут победителей батла, в Городском совете Улан-Удэ пока не решили.