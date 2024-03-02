Общество 02 марта 2024, 18:28 Российские делегации взяли шефство над зарубежными участниками ВФМ Кириенко рассказал о шефстве регионов России над иностранными гостями ВФМ

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Для участников Всемирного фестиваля молодежи подготовили обширную программу. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что делегации регионов страны помогли освоиться на ВФМ иностранным гостям.

«Многие делегации ходили по территории, знакомились, учили друг друга родным песням. У нас в этом году специальное отличие — делегации российских регионов взяли культурное шефство над одной или несколькими иностранными», — пояснил он.

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Кириенко отметил, что зарубежные делегации, например, учили петь гимн России и «Калинку». А представители ДНР объясняли участникам фестиваля из Канады правильно произносить фразу «Донбасс порожняк не гонит».

Замруководителя администрации президента указал на большую конкуренцию среди тех, кто подал заявки на участие в ВФМ. Аналогичная ситуация сложилась и среди волонтеров и экскурсоводов.

«Самая невероятная конкуренция среди экскурсоводов — 300 человек на место со всех 89 регионов нашей страны. И очень серьезная программа [фестиваля]», — обратил внимание Кириенко.

Он признался, что рад возможности, которая представилась молодым людям почти из 200 стран мира — познакомиться друг с другом и обменяться опытом, просто пообщаться.

«У нас с утра забиты все аудитории, огромное количество аудиторий марафона общества „Знание“», — заключил он.