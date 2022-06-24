Чиновники начали исполнять правительственное поручение об отказе от Zoom, Webex, WhatsApp. По данным газеты «Коммерсант», в Минэкономразвития (МЭР) сотрудникам рекомендовали использовать корпоративный мессенджер от VK и TrueConf.

Издание сослалось на письмо директора департамента цифровой трансформации министерства Александра Маслова первому замминистра Илье Торосову, в котором Маслов предлагает коллегам использовать TrueConf и VKTeam.

При этом в самом ведомстве комментировать эту переписку не стали, но заметили, что сотрудники коммуницируют главным образом с помощью корпоративной электронной почты.

По словам представителей МЭР, в министерстве идет работа над внедрением отечественных средств обмена мгновенными сообщениями. Но о запрете Telegram, например, речь не идет.

Отказаться от иностранных мессенджеров для рабочих переписок чиновникам поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. За исполнение поручения ответственно Минцифры. Оно рекомендовало перевод рабочей переписки в разработанный для госслужащих VK-сервис.