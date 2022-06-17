Российские бизнесмены стали чаще оценивать инвестклимат в регионах на высший балл

Бизнесмены российских регионов стали чаще ставить оценки 4,5 и 5 инвестклимату в своих регионах. Раньше его в основном оценивали на три-четыре балла, рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Говоря об итогах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, Чупшева отметила, что меры поддержки бизнеса развиваются все быстрее и своевременнее.

«Впервые в этом году мы увидели оценки по пятибалльной шкале в части удовлетворенности — это 4,5 и пять. Пять баллов — ну, мы таких оценок никогда не видели. Обычно бизнес от трех до четырех ставит в части вопросов по удовлетворенности», — рассказала гендиректор АСИ.

Она также отметила серьезный прирост общего интегрального индекса — на 10 пунктов за год.

«Это значит, что у нас по 70% показателей улучшения по стране. Наверное, благодаря пандемии мы стали быстрее, своевременнее, точечнее, индивидуальнее подходить и донастраивать те меры поддержки, которые необходимы бизнесу», — заключила Чупшева.

Итоги рейтинга инвестпривлекательности по традиции огласили на площадке ПМЭФ. Подмосковье впервые вышло на третье место.