Российские бизнесмены признали важность знака зодиака при найме сотрудника

Выяснилось, что многие работодатели обращают внимание на знак зодиака соискателей. Особенно если нанимают на руководящую должность.

Среди работодателей каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на знак зодиака при найме на работу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру». Почти половина опрошенных собственников бизнеса заявили, что пометка со знаком зодиака в резюме была бы полезной в процессе изучения кандидатуры.

А вот рекрутеры почти не смотрят на астрологические особенности будущего сотрудника — таких всего 5%.

По данным исследования, в общей сумме 20% участников опроса заявили, что смотрят на знак зодиака в зависимости от должности. Как выяснилось, знак зодиака важен для работодателей, которые нанимают будущих руководителей — об этом заявила 75% опрошенных.

Также астрологический влияет при найме на позицию офис-менеджера — считает 50% респондентов. Еще 15% работодателям важен знак зодиака для должности маркетолога и курьера.

Кроме того, исследование показало, что чем больше сотрудников работает в компании, тем выше вероятность влияния знака зодиака на выбор кандидата.