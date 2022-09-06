Российские бизнесмены попросили Минпромторг вернуть внеплановые проверки | 360°

Общество 06 сентября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber Российские бизнесмены попросили Минпромторг вернуть внеплановые проверки freepik

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Несколько ассоциаций предпринимателей обратились в Минпромторг с просьбой отменить введенный в марте мораторий на плановые и внеплановые проверки. Об этом написали «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

В частности, под письмом подписались представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Бизнесмены пояснили, что из-за действующего моратория выросло производство контрафакта, из-за чего страдают добросовестные участники рынка.

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«С точки зрения торговли единственный способ защитить права потребителей и обеспечить доминирование на рынке легальной продукции — это ввести ограничения моратория на 2022 год», — заявили изданию в АКОРТ.

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По мнению представителей ассоциации, отменить мораторий стоит только в отношении тех предпринимателей, чьи нарушения зафиксированы в системе «Честный знак». В АКОРТ уточнили, что внеплановые проверки особенно нужны в сфере оборота меховых изделий, обуви и товаров легкой промышленности.

Однако директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что отдавать все силы борьбе с контрафактом было бы пагубно для экономики.

«В таких условиях следует поддержать бизнес, несмотря на риски увеличения контрафакта в России, максимально снять административные барьеры. Это позволит „удержать“ ситуацию», — считает Остапкович.

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