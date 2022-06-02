Российские бизнесмены попросили дополнительное финансирование инклюзивных программ
Представители российского бизнеса сообщества считают отсутствие дополнительного государственного финансирования основным барьером на пути внедрения успешных инклюзивных практик. Также предпринимателей беспокоят высокие технические требования по адаптации сервисов и затратность адаптационных мер.
2 июня на площадке Лаборатории «Открыто для всех» в рамках Форума решения социальных задач были озвучены эти данные, которые были получены в результате исследования Аналитического центра НАФИ по федеральному проекту «Открыто для всех» Агентства стратегических инициатив.
Опрос о доступности услуг и рынка труда для людей с инвалидностью, проходили 1500 людей с инвалидностью, по 400 человек в каждой группе с различными нарушениями здоровья, а также 300 человек, испытывающих ограничения в повседневной жизни, связанные с состоянием здоровья, но не имеющие официального статуса «инвалид». В исследовании участвовали все федеральные округа РФ.
Среди предпринимателей в опросе участвовали 1002 представителя различных сфер бизнеса.
По результатам исследования, 94% российских компаний видят возможности для мотивации бизнеса к внедрению инклюзивных практик.
67% считают, что мотивировать руководство компаний к адаптации товаров и услуг для людей с инвалидностью может дополнительное государственное финансирование. Также, по мнению бизнесменов, улучшить ситуацию способны гарантированная финансовая выгода (43%) и ожидаемое улучшение имиджа компании (39%).
Основным барьером на пути к формированию инклюзивной среды предприниматели все же видят трудности в получении дополнительной поддержки со стороны государства. 41% опрошенных заявил о сложностях в соответствии всем техническим требованиям по адаптации. Около трети респондентов опасаются превышения запланированных затрат (30%) и сложностей расчета окупаемости затрат на адаптацию (29%).
Тем не менее, 68% процентов предпринимателей, внедряющих инклюзивные практики, заметили результаты этой работы. Они говорят об улучшении имиджа компаний и рост спроса на товары и услуги со стороны клиентов с инвалидностью.
Комментируя результаты исследования, заместитель директора дивизиона «Качество жизни», координатор проекта «Открыто для всех» Майя Федотова отметила: «В Лаборатории „Открыто для всех“ мы хотим начать разговор о мерах поддержки бизнеса, который готов стать инклюзивным. По нашему мнению, сюда входят финансовые и нефинансовые меры поддержки со стороны государства, необходимое обучение. Нам нужно выработать пакет мер, который позволит сделать инклюзивный подход не чем-то особенным, а привычной нормой».