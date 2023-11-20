Общество 20 ноября 2023, 11:29 Российские биотехнологи изобрели новый вид муки для снижения холестерина

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Специалисты Российского биотехнологического университета запатентовали технологию получения нового вида муки из соевого шрота. Продукт улучшает обмен веществ и снижает холестерин, сообщил RT.

По словам автора изобретения Романа Кондракова, запатентованная технология позволяет перемалывать шрот в муку. Усвояемость соевых белков достигает 70%. Также в продукте содержится большое количество калия, натрия, кальция, железа, цинка витаминов групп В и С.

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Кроме того, мука из шрота отличается отсутствием полиненасыщенных жирных кислот в составе и низкой калорийностью, добавил Кондраков.