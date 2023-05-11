11 мая 2023, 09:01
Российские банки выдали рекордный объем автокредитов
Frank RG: в апреле банки выдали рекордные за 10 лет автокредиты на 109,5 млрд рублей
За апрель российские банки оформили 77 тысяч автокредитов на 109,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитическую компанию Frank RG.
Такой объем ссуд оказался рекордным с 2013 года. По сравнению с первым месяцем весны кредитование автолюбителей выросло на 14%. Соответственно, март по объему займов побил рекорд февраля на 21%.
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Издание обратило внимание на увеличение среднего размера кредита для автовладельцев. В апреле он поднялся до 1,42 миллиона рублей.
Ранее сотрудник кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков рассказал о возможных сценариях покупки автомобиля в России. Он отметил, что при покупке автомобиля российского производства придется отдать не менее 2,3 миллиона рублей. Он посоветовал вариант автокредита или льготной программы Минпромторга.
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