Общество 11 мая 2023, 09:01 Российские банки выдали рекордный объем автокредитов Frank RG: в апреле банки выдали рекордные за 10 лет автокредиты на 109,5 млрд рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

За апрель российские банки оформили 77 тысяч автокредитов на 109,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитическую компанию Frank RG.

Такой объем ссуд оказался рекордным с 2013 года. По сравнению с первым месяцем весны кредитование автолюбителей выросло на 14%. Соответственно, март по объему займов побил рекорд февраля на 21%.

Реклама

Издание обратило внимание на увеличение среднего размера кредита для автовладельцев. В апреле он поднялся до 1,42 миллиона рублей.

Ранее сотрудник кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков рассказал о возможных сценариях покупки автомобиля в России. Он отметил, что при покупке автомобиля российского производства придется отдать не менее 2,3 миллиона рублей. Он посоветовал вариант автокредита или льготной программы Минпромторга.