Российские банки выдали 15 млрд рублей бизнесменам на зарплаты сотрудникам

Компании подписали более пяти тысяч договоров на беспроцентные кредиты. Всего банки выдали бизнесменам около 15 миллиардов рублей на выплату зарплаты.

«Более 15 миллиардов рублей по 5370 договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости выдано на 27 апреля. Об этом свидетельствуют данные мониторинга по 26 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития», — сказано в сообщении министерства.

Сейчас специалисты рассматривают еще 43 заявки от банков, желающих присоединиться к программе. Общее число кредитных организаций увеличилось с 26 до 31. Беспроцентным кредитом решили воспользоваться такие финансовые учреждения, как СДМ-Банк, КБ «Центр-инвест» и Владбизнесбанк.

«Программа, изначально предложенная для микро- и малого бизнеса, набирает обороты. Во-первых, уже отработаны механизмы взаимодействия банков с ФНС по подтверждению численности и отсутствию заявок на аналогичные кредиты сразу в несколько банков», — рассказала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Она добавила, что министерство уже начало включать в кредитную программу средние и крупные компании.

Ранее правительство сообщило, что пострадавшие от пандемии бизнесмены могут получить в банках беспроцентные кредиты. Деньги можно направить на выплату зарплаты сотрудникам.