Российские банки стали закрывать отделения

Руководство крупных российских банков приняло решение закрыть часть отделений в регионах на фоне пандемии. Многие россияне сейчас находятся в самоизоляции, и нужды в таком количестве работающих отделений нет.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службы кредитных организаций, количество работающих банковских офисов планируют регулировать в соответствии с ситуацией.

«Сейчас работает 181 дежурный офис банка „Открытие“. В связи с введением режима самоизоляции в Москве и Московской области, а также в других регионах России мы пересмотрели их число и скорректировали режим работы», — рассказали агентству в банке.

Отделения банка ВТБ работают по графику выходного дня. Всего около 200 офисов по стране ежедневно открывают свои двери. Клиентов стало меньше в 1,5 раза. Руководство следит за развитием ситуации и в случае необходимости будет уменьшать или увеличивать количество работающих отделений.

Райффайзенбанк закрыл 14 отделений в Москве, а сотрудников еще 47 офисов перевели на посменный график. Банк «Ак Барс» начал закрывать отделения с 2 апреля.

В большинстве регионов России власти ввели режим самоизоляции, согласно которому людям запретили выходить из дома без веской причины. Поход в банк не попал под запрет, однако люди на фоне эпидемии предпочитают решать все вопросы с финансовыми организациями дистанционно. В РФ медики зафиксировали 4149 случаев заражения коронавирусом. В мире число инфицированных перевалило за 1,1 миллиона.