Российские банки стали чаще одобрять заявки на кредиты

Российские банки начинают более лояльно относиться к запросам на выдачу кредита. Финансовые организации стали чаще одобрять заявки клиентов, сообщил гендиректор «Юником24» Дмитрий Африканов.

По словам эксперта, в 2021 году уровень одобрения заявок на кредиты находился в районе 35-40%. Во время пандемии показатель не превышал 30%, уточнила газета «Известия». Для сравнения, в 2017–2018 годах уровень одобрения находился на уровне 45%.

Как отметил Африканов, банки все еще опасаются массовых дефолтов, поэтому пока полностью не отказываются от строгих требований к потенциальным заемщикам. Многие клиенты берут второй кредит, чтобы погасить первый долг. Речь идет как минимум о 35-40% россиян.

«Однако нужно понимать, что такая стратегия еще более усугубляет ситуацию. Кроме того, в текущих реалиях далеко не каждый кредитор готов одобрить заявку при наличии уже действующего кредита, если увидит, что клиент испытывает трудности», — предупредил гендиректор.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова напомнила, что одним из способов реструктуризации кредита является отсрочка по его погашению. Причем каждый банк самостоятельно определяет способы подобной реструктуризации.