Российские банки решили пока не повышать ставки по льготной ипотеке

Большинство российских банков решили пока не увеличивать ставки по программе льготной ипотеки. Квартиры в новостройках все еще можно взять по ставке до 7% годовых.

Программу льготной ипотеки продлили до 1 июля 2022 года. Такое решение приняло правительство, напомнило РИА «Новости». В рамках программы можно приобрести жилье в новостройке по ставке до 7%. При этом ранее речь шла о 6,5% годовых. Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет три миллиона рублей.

После изменения условий повышать процентную ставку не стали Сбербанк и ВТБ. Также прежний уровень оставил и Промсязьбанк.

«Дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации на ипотечном рынке», — заявили в кредитной организации.

Сейчас ставка ниже 7% установлена в Райффайзенбанке, Росбанке, банке «Дом.РФ», банках «Открытие» и «Зенит». В июле процентную ставку увеличил Совкомбанк, но она до сих пор находится на уровне 6,75%.

При этом в июле свои ставки повысили банк «Санкт-Петербург» и РНКБ. Купить квартиру по льготной ипотеке через эти банки можно под 7% годовых. Но РНКБ ввел для некоторых своих клиентов возможность получить скидку.