Российские банки предрекли рост ставок по кредитам

В крупнейших банках России могут повысить ставки по вкладам и кредитам. Такое решение финансовые организации могут принять на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.

По данным опроса РИА «Новости», конкретные планы банки пока не раскрывают. Ситуация до конца еще не ясна. Хотя ключевая ставка — это основной индикатор для рынка, необходимо учесть общее настроение и доходность облигаций федерального займа.

Накануне Банк России повысил ключевую ставку на 25 базовых пунктов — до 4,5% годовых. Регулятор объяснил свое решение резким ростом потребительских цен в начале 2021 года.

Ранее эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова рассказала, что, помимо подорожания кредитов, повышение ключевой ставки укрепит рубль и снизит стоимость акций российских компаний на фондовом рынке.

По ее словам, приток капитала в экономику внутри страны снизится и появится больше иностранных инвесторов, которые чаще вкладываются в страны с высокими ключевыми ставками. Тарасова добавила, что в ближайшее время увеличится доходность облигаций, спрос на акции снизится и они подешевеют.