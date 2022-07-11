Российские банки перейдут на китайские банкоматы

Некоторые российские банки начинают переходить на китайские банкоматы после отказа от поставок и обслуживания АТМ американскими компаниями. Об этом сообщили «Известия».

Представитель кредитных организаций Ак Барс Банк и Почта Банк сообщили изданию, что уже начали закупать банкоматы китайского производства. Такую возможность рассматривают в ВТБ, УБРиР и «Зените». При этом представители ВТБ отметили, что тестирует устройства самообслуживания в том числе зарубежных производителей, в частности из КНР.

На территории России сейчас действует порядка 187,5 тысячи устройств самообслуживания, следует из данных Центробанка. По мнению экспертов, этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос россиян.

При этом на рынке отметили, что при перенастройке банкоматов для приема купюр нового образца могут возникнуть сложности. Однако в целом по клиентскому опыту китайские устройства не уступают банкоматам из США.

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