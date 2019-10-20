Российские банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

Правительство подготовило законопроект идентификации банковских клиентов по номеру телефона. Нововведение поможет избавиться от мошенников и назойливых звонков коллекторов.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, для подтверждения паспортных данных по номеру телефона создадут единую информационную систему проверки сведений об абоненте (ЕИС).

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Эта система поможет упростить совместную работу банков и операторов связи. В создание ЕИС вложатся кредитные организации, однако изначально траты хотели возложить на сотовых операторов.

«Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему», — приводит издание слова Аксакова.

Ведущий аналитик Mobile RG Эльдар Муртазин рассказал «Известиям», что каждую десятую проданную SIM-карту в России оформили на подложные документы. По оценке всей базы номеров операторов — это порядка 15%.