Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

В данный момент ипотечные ставки выросли в «Юникредит банке» и Транскапиталбанке. Эта информация подтверждена представителями банков.

Также этот вопрос рассматривают «ФК Открытие» и Росбанк. ВТБ, МКБ, «Уралсиб», «Зенит», СМП-банк рассказали, что пока не планируют поднимать ставки по ипотеке, но продолжают внимательно следить за экономической ситуацией.

Сбербанк сообщил, что «не комментирует изменения условий по продуктам до их официального вступления силу».

Ранее «Дни.ру» передавали, что премьер-министр России Михаил Мишустин высказал мнение об ипотечных кредитах. По его словам, выплачивать ипотеку даже с низкой ставкой трудно семьям со средним и ниже доходами. Мишустин сообщил, что ставку необходимо опустить до 8% и работа над этим уже идет. Также он добавил, что президент России Владимир Путин поставил задачу по улучшению жилищных условий россиян.