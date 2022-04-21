Российские автоперевозчики попросили запретить грузовикам Евросоюза проезд по территории РФ

Российская ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) обратилась к правительству с просьбой запретить грузовикам Евросоюза проезд по территории страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Инициатива возникла в связи с запретом российским авиаперевозчикам проезда по территории стран Евросоюза в рамках пятого пакета санкций. Обращение направили в адрес первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«Убедительно просим <…> дать поручение принять в сжатые сроки ответные меры по отношению к перевозчикам стран Евросоюза аналогично решению, принятому в Белоруссии», — сказано в письме.

В АСМАП подчеркнули, что подобное решение исключит «необоснованный рост ставок на доставку грузов на европейском направлении». Оно также поможет сохранить сектор российских международных автомобильных перевозок.

В обращении российские автоперевозчики апеллируют к решению Белоруссии, которая в ответ на санкции запретила грузовикам ЕС проезд по территории страны. Внутри страны поставки должны осуществляться путем перецепки полуприцепов или перегрузки на белорусские грузовики.