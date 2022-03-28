Российские автомобилисты поделились мнениями о вежливости на дорогах
Опрос «Авто.ру»: 76% российских водителей сочли себя вежливыми на дорогах
Российские автомобилисты приняли участие в опросе «Авто.ру» о вежливости на дорогах. Большая часть считают себя вежливыми водителями, однако примерно четверть респондентов признали, что игнорируют дорожный этикет, написала «Газета.ru».
Из опрошенных 76% заявили, что являются вежливыми водителями. Однако 13% признались, что пренебрегают правилами вежливости на дорогах, а еще 11% заявили, что вежливость ник чему, и главное — соблюдать ПДД.
Под вежливостью понимаются негласные правила хорошего тона на дорогах. Например, 67% сообщили что мигают аварийкой в знак благодарности, если другой водитель уступает дорогу или позволяет совершить маневр. А 21% водителей рассказали, что не откажут в помощи другому автомобилисту, который заглох на дороге.