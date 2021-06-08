Авиакомпании России обратились в Росавиацию с просьбой отложить запрет на регистрацию воздушных судов в зарубежных реестрах. Об этом газете «Известия» рассказал источник, близкий к Минтрансу.

Эту информацию подтвердил глава Smartavia Сергей Савостин.

«От того, как технически будет решен вопрос регистрации самолетов в российском реестре, зависит работоспособность всех авиакомпаний. Пока он решен таким образом, что не позволит нам развиваться. Должны быть выработаны меры, шлюзы и возможности, чтобы все компании продолжали работать конкурентно на рынке», — приводит издание слова собеседника.

Он отметил, что этот запрет необходимо перенести на более поздний срок, чтобы создать механизмы, учитывающие интересы государства и перевозчиков. Главный эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов не увидел смысла в жестких ограничениях.

«Воздушное судно, оказываясь в российском реестре, выпадает из регуляторного международного поля. Потом его нормально продать без большого дисконта и тяжелой формы технического обслуживания можно только в России», — поделился своей точкой зрения Борисов.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщил о необходимости и дальше стимулировать регистрацию воздушных самолетов в отечественном реестре.