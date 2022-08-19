Российские авиакомпании в 2022 году сократили перевозки на 10%

Российские авиакомпании в период с января по июль 2022 года сократили объем перевозок на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта.

В ведомстве отметили, что, несмотря на снижение объема международных перевозок и санкции, общий спрос граждан на авиаперевозки восстанавливается.

«По предварительным данным, в период за январь-июль 2022 года российские авиакомпании перевезли более 51 миллиона пассажиров по международным и внутренним маршрутам, что составляет почти 90% от аналогичного периода прошлого года», — сообщили в Минтрансе.

Помимо этого, на внутренних рейсах отечественных авиакомпаний значительно увеличилась загрузка кресел, что можно оценить как увеличение спроса на авиатранспортные услуги. Например, в июле на внутренних маршрутах было занято в среднем 91,5% мест.

Также в Минтрансе подчеркнули, что возможность держать низкую стоимость на авиабилеты есть благодаря программе субсидирования, запущенной правительством РФ.