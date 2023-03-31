Общество 31 марта 2023, 11:31 Российские авиакомпании увеличат перевозки до 101,2 миллиона пассажиров Министр Савельев: авиакомпании России в 2023 году увеличат перевозки до 101,2 млн человек РИА «Новости»

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Российские авиакомпании в 2023 году планируют увеличить перевозки до 101,2 миллиона пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев, его слова привел ТАСС.

«В 2023 году планируем, что российские авиакомпании увеличат пассажиропоток до 101,2 миллиона человек. Этот показатель на 6,5% превысит данные по прошлому году», — сказал он.

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Ранее стало известно, что кабмин выделил из государственного бюджета около 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей.

Савельев оценивал общее количество летной техники в отечественных авиапарках в 1,2 тысячи бортов. Он отметил, что инициатива правительства страны поможет компаниям выкупать самолеты.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Минтранс принял правильное решение оставить самолеты иностранных производителей в стране.