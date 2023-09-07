Общество 07 сентября 2023, 15:35 Российские авиакомпании подготовились к зиме Росавиация: авиакомпании готовы к работе в зимний сезон Unsplash

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Российские авиакомпании демонстрируют высокую готовность к полетам в зимний сезон. Об этом представители перевозчиков сообщили заместителю главы Росавиации Владимиру Потешкину на совещании.

Большинство компаний уже начало продажу билетов. Дефицита «провозных емкостей» в предстоящем сезоне не ожидается. Сейчас перевозчики получают необходимые разрешения со стороны авиавластей иностранных государств и

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Владимир Потешкин заявил, что Росавиация готова помочь авиакомпаниям в качественной подготовке к зимнему сезону. Достижение целевых показателей остается на постоянном контроле ведомства, подчеркнул он. Замглавы Росавиации порекомендовал компаниям дополнительно оценить производственные мощности и объединить усилия для достижения поставленных задач.

Потешкин также отметил профессиональный подход российских авиакомпаний к перевозке детских групп летом. Он поручил проанализировать возможные сбои и провести дополнительную работу по повышению уровня обслуживания пассажиров.