Общество 11 мая 2023, 11:44 Российские авиакомпании начнут летать в Грузию на следующей неделе — СМИ РИА «Новости»: российские авиакомпании могут начать летать в Грузию на следующей неделе РИА «Новости»

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Российские авиаперевозчики могут начать выполнять полеты в Грузию уже на следующей неделе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиакругах.

«Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе», — заявил собеседник агентства.

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Накануне президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией. Гражданам этой страны для поездки в Россию не нужны будут визы уже с 15 мая. Кроме того, указом главы государства снимается запрет для российских авиакомпаний на прямые рейсы в Грузию.

Минтранс РФ заявил, что еженедельно из Москвы в Тбилиси и обратно будут летать семь рейсов. Грузия отметила, что разрешит полет всем авиакомпаниям, которые не находятся под санкциями.

Тем временем российские туроператоры уже начали готовить пакетные предложения для путешествия в Грузию. Компании Pegas Touristik, Tez Tour заявили, что надеются на высокий спрос.