Общество 01 февраля 2023, 04:03 Российские авиакомпании будут летать на западных самолетах до 2030 года Росавиация заявила о возможности полетов на западных самолетах до 2030 года Unsplash

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Западные самолеты российских авиакомпаний могут «спокойно летать» до 2030 года при условии проведения работ по поддержанию их летной годности. Об этом РБК рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Он отметил, что запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники, а также другие санкции не повлияли на безопасность полетов в России.

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«У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей», — добавил Нередько.

Руководители крупнейшей российской авиагруппы «Аэрофлот» и единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Сергей Александровский и Константин Сухоребрик согласились с оценкой главы Росавиации.

После объявления спецоперации Запад начал вводить против России многочисленные санкции, которые коснулись и отечественных авиакомпаний. Через полгода после введения санкций российские авиакомпании сняли с регистрации в Бермудском реестре и зарегистрировали больше 200 самолетов. Среди них 150 Boeing и нескольков десятков Bombardier.