Российские астрономы вплотную займутся поиском инопланетян

Обнаружить внеземную цивилизацию можно по сооружениям, в которых поддерживается тепло. Они будут светиться в инфракрасном диапазоне. Отчасти для их поиска в России сейчас и создают новый телескоп «Спектр-М». Астрономы уверены, что инопланетяне существуют.

«Если в нашей галактике Млечный Путь есть десяток цивилизаций, аналогичных нашей, то обнаружить их будет практически невозможно, но если существует тысяча, то шансы уже есть, а если 100 тысяч цивилизаций, то шанс их обнаружить очень велик», — рассказал РИА «Новости» ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, председатель секции «Жизнь и разум во Вселенной» Совета по астрономии РАН Александр Панов.

Ученый рассказал, что Вселенная огромна и может содержать 10 в сотой степени областей, о существовании которых человечество сейчас знает. Панов уверен, что существуют полные копии или немного отличающиеся от нашей цивилизации. «Вопрос не в том, есть они или нет, но где они?» — заявил Панов.

Он подчеркнул, что радиосигнал внеземных цивилизаций поймать невозможно, но найти инопланетян — вполне. Для этого есть несколько методов. Один из них — это поиск именно внеземных сооружений. Панов особенно указал на то, что когда случится контакт, человечеству не нужны будут научные знания. По мнению ученого, люди будут знать о мире все лет через 100-150. Именно поэтому гораздо полезнее будет делиться историей, литературой, религией, философией и другой гуманитарной информацией.