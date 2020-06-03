Российские артисты рассказали, как государство может им помочь

«Поддержка нужна всем. Все оказались в сложно жизненной ситуации, и на какой-то период государство могло бы помочь», — заявила Валентина Рубцова, звезда сериала «Универ».

Она отметила, что в России, по сравнению с Западом, большая часть выплат от фильмов идет продюсерам, а не актерам. В связи с этим она предложила закрепить обязательные авторские выплаты всем участникам съемочной группы. Однако подчеркнула, что государство не должно регулировать заработок творческих коллективов.

Родион Газманов, эстрадный певец, согласен с актрисой. Однако сам предпочитает работать. Во время пандемии коронавируса он создал онлайн-платформу, на которой сам или в составе команды поздравляют людей с праздниками. Один такой заказ приносит команде от пяти до 30 тысяч рублей.

«Помогать нужно всем, кто не может зарабатывать своим основным видом деятельности», — считает Юрий Лоза, певец и композитор.