    03 июня 2020, 10:05

    Российские артисты рассказали, как государство может им помочь

    Анастасия Кременчугская

    Российские артисты обсудили необходимость финансовой поддержки от государства во время пандемии коронавирусной инфекции. Они считают, что нужно оказать помощь творческим людям, которые остались без сбережений из-за вынужденного простоя. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Поддержка нужна всем. Все оказались в сложно жизненной ситуации, и на какой-то период государство могло бы помочь», — заявила Валентина Рубцова, звезда сериала «Универ».

    Она отметила, что в России, по сравнению с Западом, большая часть выплат от фильмов идет продюсерам, а не актерам. В связи с этим она предложила закрепить обязательные авторские выплаты всем участникам съемочной группы. Однако подчеркнула, что государство не должно регулировать заработок творческих коллективов.

    Родион Газманов, эстрадный певец, согласен с актрисой. Однако сам предпочитает работать. Во время пандемии коронавируса он создал онлайн-платформу, на которой сам или в составе команды поздравляют людей с праздниками. Один такой заказ приносит команде от пяти до 30 тысяч рублей.

    «Помогать нужно всем, кто не может зарабатывать своим основным видом деятельности», — считает Юрий Лоза, певец и композитор.