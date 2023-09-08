Общество 08 сентября 2023, 14:34 Российские активы Volvo перешли местному инвестору Минпромторг: активы автоконцерна Volvo передали российскому инвестору Unsplash

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Российская часть активов автомобильного концерна Volvo оказалась в управлении инвестора из РФ. Об этом заявил Минпромторг в комментарии РИА «Новости».

«Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна», — отметили в ведомстве.

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Там добавили, что в Калуге сейчас полным ходом идет работа по перезапуску производства, он должен состояться в ближайшее время. Известно, что в городе находятся основные активы компании — два завода по сварке, сборке грузовиков и окраске кабин.

Завод Volvo Group появился в Калуге в январе 2009 года. Проектная мощность предприятия составляет 15 тысяч машин в год. О сокращении штата сотрудников на заводе стало известно в прошлом году. Шведская газета Dagens Industri в феврале 2023-го писала, что автоконцерн решил на время прекратить производство и продажи своих автомобилей в РФ.