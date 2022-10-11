Российские активы Nissan перешли в госсобственность | 360°

Общество 11 октября 2022, 12:04 Поделиться Telegram

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Viber Российские активы Nissan перешли в госсобственность Минпромторг России сообщил о переходе активов Nissan в государственную собственность РИА Новости

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Российские активы японского концерна «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перейдут в государственную собственность РФ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минпромторга.

Новым собственником активов станет подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ», правление Nissan одобрило сделку. В состав активов входят центр маркетинга и продаж в Москве, а также научно-исследовательские и производственные мощности Nissan в Санкт-Петербурге.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что при данном варианте сделки российское предприятие Nissan полностью сохранит работоспособность.

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«Эта сделка станет важной для отрасли, около двух тысяч сотрудников завода сохранят рабочие места. Также НАМИ сможет создавать совместные предприятия и привлекать другие компании в качестве партнеров», — отметил он.

По словам руководителя ведомства, поставкой запчастей для послепродажного обслуживания Nissan займется «АвтоВАЗ».

При этом в течение последующих шести лет компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» имеет возможность выкупить свою долю обрактно.

Глава Nissan Макото Учида отметил, что сделка с Минпромторгом стала наилучшим выходом из сложившейся ситуации.

После начала специальной операции РФ на Украине компания Nissan приостановила поставки автомобилей в Россию и прекратила работу завода в Санкт-Петербурге.

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