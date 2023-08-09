Общество 09 августа 2023, 18:11 Российские аккаунты отключат от сервисов Trello и Jira Разработчик ПО Atlassian предупредил об отключении российских аккаунтов от своих сервисов Pontus Wellgraf / Unsplash

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Австралийский разработчик программного обеспечения Atlassian анонсировал скорое отключение аккаунтов пользователей из России и Белоруссии. С рассылкой ознакомились журналисты «Коммерсанта».

В компании отметили, что аккаунты отключат в течение месяца после получения пользователями уведомлений.

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«Мы связываемся с вами, чтобы сообщить, что Atlassian сворачивает свою деятельность в России и Белоруссии», — следует из текста рассылки.

Разработчик ПО известен по ряду продуктов, включая систему отслеживания ошибок Jira и сервис для управления проектами Trello.

Власти США запретили поставлять в Россию некоторые виды бытовой техники и электроники, включая смартфоны. Под запрет попали и гаджеты компании Apple. Глава направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин заявил, что россияне смогут продолжить пользоваться этими устройствами, если будут пользоваться ими с включенным VPN, а активацию проводить при помощи зарубежных аккаунтов. По мнению эксперта, возможность удаленного блокирования смартфонов из России все же остается.