Российские аэропорты обратились за «COVID-субсидиями»
«В Росавиацию поступили заявки от 10 аэропортов. Заявку на компенсацию расходов за апрель 2020 года подал московский аэропорт Шереметьево, а также аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска», — сообщили в пресс-службе Росавиации.
Теперь все предоставленные документы должны будут проверить специалисты. После завершения проверки подпишут приказы о предоставлении субсидий. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.
В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда Кабмина 10,9 миллиарда рублей для поддержки российских аэропортов. Эти деньги пойдут на зарплаты работникам, уплату страховых взносов и эксплуатацию зданий.
Позже Мишустин утвердил правила предоставления таких субсидий. В частности, аэропорты смогут получить деньги за каждого потерянного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года.