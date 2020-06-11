Российские аэропорты обратились за «COVID-субсидиями»

Заявки на получение субсидий из-за коронавируса подали уже 10 российских аэропортов. Приказы на выплаты компенсаций за потраченные деньги могут подписать уже на следующей неделе.

«В Росавиацию поступили заявки от 10 аэропортов. Заявку на компенсацию расходов за апрель 2020 года подал московский аэропорт Шереметьево, а также аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Теперь все предоставленные документы должны будут проверить специалисты. После завершения проверки подпишут приказы о предоставлении субсидий. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда Кабмина 10,9 миллиарда рублей для поддержки российских аэропортов. Эти деньги пойдут на зарплаты работникам, уплату страховых взносов и эксплуатацию зданий.

Позже Мишустин утвердил правила предоставления таких субсидий. В частности, аэропорты смогут получить деньги за каждого потерянного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года.