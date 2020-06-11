    11 июня 2020, 17:56

    Российские аэропорты обратились за «COVID-субсидиями»

    Дарья Бунякова

    Заявки на получение субсидий из-за коронавируса подали уже 10 российских аэропортов. Приказы на выплаты компенсаций за потраченные деньги могут подписать уже на следующей неделе.
    Российские аэропорты обратились за «COVID-субсидиями»

    «В Росавиацию поступили заявки от 10 аэропортов. Заявку на компенсацию расходов за апрель 2020 года подал московский аэропорт Шереметьево, а также аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

    Теперь все предоставленные документы должны будут проверить специалисты. После завершения проверки подпишут приказы о предоставлении субсидий. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе.

    В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда Кабмина 10,9 миллиарда рублей для поддержки российских аэропортов. Эти деньги пойдут на зарплаты работникам, уплату страховых взносов и эксплуатацию зданий.

    Позже Мишустин утвердил правила предоставления таких субсидий. В частности, аэропорты смогут получить деньги за каждого потерянного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года.