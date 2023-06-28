Эксклюзив 28 июня 2023, 17:50 Российские абоненты МТС пожаловались на отсутствие связи и интернета Связь и интернет исчезли у абонентов МТС во многих регионах России Отношения России и Запада назвали борьбой миров

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Мобильная связь и интернет перестали работать у абонентов МТС во многих российских регионах. Жалобы сыплются в официальной группе мобильного оператора во «ВКонтакте». Пресс-секретарь Группы МТС пояснил «360», что проблема уже устраняется.

По данным пользователей, проблемы возникли в Нижегородской области, Удмуртской и Чувашской республиках, Ульяновской и Самарской областях, республиках Марий-Эл и Башкортостан и в других субъектах. Многие написали, что пытались дозвониться в поддержку, но все оказалось безуспешно.

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«Когда заработает связь? Долго еще?», «Вообще нет связи! Только экстренные вызовы. Как работать?!», «Работали интернет и связь, а сейчас сломалось!», «Нет сети, как так можно…» — такие комментарии появляются в обсуждениях. Пользователи отметили, что заранее отключения не анонсировались, по крайней мере официально. Один из комментаторов заявил, что связь, «говорят, починят завтра до 12:00», однако не уточнил источник этой информации.

«Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над устранением проблемы», — лаконично прокомментировала «360» ситуацию пресс-секретарь Группы МТС Ирина Дерюгина.