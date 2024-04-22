Общество 22 апреля 2024, 14:03 Российская волейболистка умерла в 21 год ВФВ: волейболистка Арина Михайлина умерла в возрасте 21 года РИА «Новости»

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Волейболистка пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арина Михайлина умерла в возрасте 21 года. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Спортсменка скончалась вечером в воскресенье, 21 апреля. В федерации причины смерти Михайлиной не привели.

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«Московский комсомолец» уточнил, что тело Михайлиной нашли рядом со зданием общежития Московского энергетического института «Синичка». По предварительной информации, она могла покончить с собой.

Михайлина выступала за молодежную сборную России и неоднократно становилась победительницей первенства страны.

В феврале стало известно о исчезновении в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой. Она проиграла на соревнованиях по тайскому боксу впервые за 10 лет, вышла за пределы спортивного комплекса и пропала. Ее тренер Верди Тариев опроверг возможность того, что девушка могла что-то сделать с собой.