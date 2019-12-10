Российская версия журнала Men’s Health закроется

«Это последний номер журнала, который я подписываю в роли главного редактора», — говорится в письме главного редактора, которое выйдет в последнем номере журнала.

Семеляк поблагодарил читателя за «аплодисменты» и «гнилые помидоры», к которым он привык за три с небольшим года, пока он занимал свой пост в издании.

Основатель ООО «Ясно Паблишинг», которое занималось изданием российской версии журнала Men’s Health, медиаменеджер Демьян Кудрявцев в беседе с РБК подтвердил, что «Ясно Паблишинг» прекращает выпуск журнала.

«Российский рынок тяжел для мужских изданий, и доходы от рекламы значительно снизились во всем печатном сегменте», — объяснил он отказ от выпуска журнала. При этом Кудрявцев не исключил, что сохранится интернет-версия издания, а печатной версией может заняться другой издатель.