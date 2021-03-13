Российская ведущая осадила буйных гостей в студии на немецком

Ведущей Первого канала Олесе Лосевой пришлось перейти на немецкий язык, чтобы успокоить буйных гостей в студии. Курьезный момент произошел во время трансляции шоу «Время покажет».

Спор возник между журналистом Юрием Котом и немецким экспертом Маттиасом Улем. В какой-то момент гости перешли на крик. Кот обвинил государства Запада в лицемерии и заявил, что наймиты США и Евросоюза насаждают диктатуру в других странах. Уль в ответ заявил, что Кот только и делает, что выступает с нападками на западных партнеров.

Гости успокоились только после того, как ведущая обратилась к Улю на немецком.

«Тихо! Уже непонятно, начинается базар… Маттиас, entschuldigen Sie bitte (извините — прим. ред.)», — сказала Олеся Лосева.

После этой реплики гости в студии успокоились и сбавили тон. Об этом написала «Газета.ru».

Американские СМИ ранее со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Джо Байдена прорабатывает новые санкции против газопровода «Северный поток — 2». В Конгрессе требуют остановить его строительство, пока не поздно.