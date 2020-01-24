Российская учительница уволилась из-за слитого видео с эротическим танцем

Видео откровенного танца в клубе вызвало споры среди жителей одного из районов Самарской области. В артистке местные жители узнали учительницу информатики местной школы Ксению Семенову.

Девушка танцевала в одном нижнем белье в клубе. Сама Ксения рассказала, что ролик сняли еще в декабре, во время открытия клуба. В соцсети его выложила девушка, которая приревновала танцовщицу к молодому человеку.

«Я просила убрать запись, но она только прислала улыбающийся смайлик. Мне ни за что не стыдно, я никогда не танцевала в родном селе, никогда ничем подобным не занималась в школе. Но и отказываться от подработки я не могла — мне тоже нужно на что-то жить», — сказала Ксения в беседе с сайтом kp.ru.

Она пояснила, что в школе всегда появлялась только в официальной одежде. С работой справлялась. Танцами увлеклась 10 лет назад и стала уже профессионалом. Выступает она под псевдонимом Джавхара на корпоративах и в ночных клубах. О ее увлечении знают и родители, и руководство школы.

Мнения комментаторов под видео разделились. Часть записей была абсолютно ханжеской. «Утром ученики получают знания от преподавателя. А после учебы ученики смотрят видосики своей развратной училки?» — говорится в сообщениях.

Однако большинство встало на защиту девушки, отметив, что не она выложила видео в Сеть. А в клуб, где она выступала, детей не пускают.

Ксения решила ответить хейтерам и выложила видео со своего другого выступления.

«Ребят, вы лучше профессиональное видео посмотрите, а не снятое трясущимися руками из-за угла и выложенное спустя много времени», — написала она.

Сегодня стало известно, что она уволилась из школы. В беседе с журналистами она пояснила, что не готова терпеть ограничения за зарплату 10 тысяч рублей. Она подчеркнула, что танцы — это ее любимое дело и денег оно принесет точно больше.