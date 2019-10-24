Российская тюрьма научила Уилана вежливо заказывать пиво на русском

Пола Уилана оставили под арестом до конца года Подробнее

Пол Уилан поделился своими достижениями за время прибывания в российской тюрьме. По его словам, он стал лучше говорить по-русски и научился вежливости. Теперь американец может заказывать пиво.

«Я хочу одно пиво, пожалуйста», — цитирует Уилана «Газета.ru».

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил американцу срок заключения до конца 2019 года.