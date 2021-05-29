Российская телеведущая рассказала об избиении бывшим бойфрендом

Телеведущая и блогерша Милана Тюльпанова рассказала в Stotres в Instagram, что ее избил бывший возлюбленный. Женщина написала заявление в полицию.

Тюльпанова утверждает, что экс-бойфренд приехал к ней, чтобы поговорить. По ее словам, они встретились во дворе дома. Блогерша утверждает, что получила кулаком в лицо, после чего мужчина отобрал у нее телефон, затащил в машину и заставил признаться в любви и пообещать выйти за него замуж. Он отпустил Тюльпанову, как только услышал желаемые слова.

Телеведущая сняла побои, записала видео с рассказом об этой истории и обратилась в полицию. Она уверила, что не хочет никакого хайпа, и призвала всех женщин, оказавшихся в подобной ситуации, не молчать.

Милана Тюльпанова — бывшая жена Александра Кержакова. В феврале на ее странице в Instagram появилась информация о том, что она якобы попыталась покончить с собой. Подруга Тюльпановой Мария Погребняк опровергла эту информацию.