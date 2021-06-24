Российская таможня завела дело против IKEA

Административное дело завело на российское подразделение компании IKEA управление федеральной таможенной службы Москвы. Ведомство обвинило компанию в неуплате таможенных пошлин на сумму более одного миллиарда рублей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы.

Журналисты выяснили, что дело завели еще в прошлом году, но известно об этом стало только сейчас.

По версии таможенников, компания вносила неверные сведения в декларации с 2017 по 2020 год, что приводило к занижению лицензионных сборов.

В пресс-службе ООО «Икеа Торг» заявили, что знают о претензиях таможенников. В данный момент они пытаются оспорить решение о заведении дела.

Россия входит в десятку крупнейших рынков сбыта IKEA. Всего у компании открыто 17 магазинов в разных регионах.